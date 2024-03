Ashley Tisdale, admitiu que, após ter sido mãe pela primeira vez, não voltaria a engravidar novamente.

A atriz, que é mãe da pequena Jupiter, de três anos, anunciou esta terça-feira, dia 26, que está à espera do segundo filho, uma notícia que deu no Instagram.

Depois, Ashley usou o TikTok para falar sobre a jornada e confessar que após ter sido mãe de Jupiter "não queria passar por isto outra vez".

"Acho que foi fisicamente muito difícil para mim, não foi uma experiência incrível", acrescentou, explicando que a filha é muito sociável e que ela e o marido, Christopher French, começaram a pensar em dar-lhe um irmão.

"Eu estava muito nervosa e com muito medo no início. Pensava 'Meu Deus, será que consigo fazer isto de novo? Posso fazer isto fisicamente outra vez? Posso fazer isto mentalmente de novo?'", continuou, partilhando ainda que um dos grandes receios que tinha era o de sofrer novamente de depressão pós-parto. "Sofri com depressão pós-parto na primeira vez e isso definitivamente assustou-me, pensar em simplesmente passar por isso de novo. Acho que obviamente superei esse medo".

