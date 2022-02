Apenas alguns meses antes de dar à luz o primeiro filho em comum com Sam Hunt, Hannah Lee Fowler decidiu pedir o divórcio, alegando que o cantor a traiu, como relata a People.

O TMZ foi o primeiro a dar a notícia, explicando que nos documentos legais a mulher do artista cita "infidelidade" como motivo do fim do casamento de cerca de cinco anos.

Segundo a People. os documentos foram arquivados no dia 18 de fevereiro no Tennessee. "[Hannah Lee Fowler acredita] que estão esgotadas todas as esperanças de reconciliação", pode ainda ler-se.

Embora o casal não tenha anunciado publicamente que estava à espera do primeiro filho em comum, os documentos revelam que Hannah Lee Fowler está grávida e que o bebé deverá nascer em maio.

A mulher do cantor está a pedir pensão de alimentos e a custódia da criança, assim como que cada parte receba "os respetivos bens".

