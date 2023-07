Os fãs de Matilde Breyner ficaram em êxtase com a notícia da gravidez da atriz e, também por isso, têm acompanhado com particular interesse as novas partilhas que a mesma tem feito nas redes sociais.

A artista, que se encontra a descansar em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, publicou uma nova fotografia e na legenda brincou com o crescimento da 'barriguinha'.

"Posições que ainda aguento durante 3 segundos e meio", escreveu Matilde na legenda de uma fotografia a apanhar sol.

