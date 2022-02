Depois de semanas "caóticas" devido à mudança de casa, Marta Melro encontrou finalmente tempo para relaxar.

"As últimas semanas têm sido tão caóticas que não tem sobrado 1 segundo que seja para mim, a maior parte do tempo nem me lembro que estou grávida (só quando o cansaço aperta mais cedo do que o habitual)", conta a atriz.

Marta conseguiu esta segunda-feira tirar "uma horinha" para si, para se mimar, apreciar e amar este o seu "novo corpo", tal como realça a própria ao revelar uma fotografia onde surge em lingerie.

