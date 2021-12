Inês Aires Pereira aterrou finalmente no destino escolhido para as suas tão desejadas férias românticas. A atriz, que está grávida do segundo filho, um menino, encontra-se nas Seicheles com o companheiro, David.

"E estamos de férias! Depois de se adiar e remarcar, e adiar e remarcar, conseguimos! Seis diazitos sem fazer nadinha", começa por afirmar Inês na legenda de uma das primeiras imagens captadas neste destino de sonho.

"Vou tentar não postar demais porque sei que por aí está frio, chuva, mais o bicho a apertar, mais o catano… Até já meu pivs", brinca ainda a divertida Inês.

Veja também o vídeo partilhado pelo rosto da ficção da TVI, durante um dos seus primeiros mergulhos nas águas cristalinas das Seicheles.

O bebé que está a caminho, recorde-se, vem juntar-se a Alice, de dois anos, primeira filha de Inês Aires Pereira e David.

