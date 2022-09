Carolina Pinto está grávida mas nem por isso deixa de lado as suas rotinas. Enquanto fazia exercício físico, a companheira de Marco Costa gravou tudo, um vídeo que partilhou depois com os seguidores, acompanhado de um longo desabafo.

"Desde que me conheço sempre tive muita tendência para engordar. Com essa tendência veio também a falta de auto estima. Não gosto de treinar e não tenho vergonha de dizer que não gosto.

Nunca fui adepta de refeições muito saudáveis e também nunca tive esse hábito.

No entanto quando nasce o Vicente, consciencializo-me de que não posso ter 94 kg com 23 anos, ainda que o peso a mais fosse devido à gestação.

Tinha engordado 11 kg. Ganhei força e adotei um estilo de vida diferente, a amamentação durante 1 ano também ajudou bastante.

Em alguns meses perdi 20 kg,foram dias a chorar com muita privação e foco , ver miúdas da minha idade com calções e eu não usava porque tinha tanta celulite que sentia vergonha.. então usava sempre a desculpa de que não gostava de usar calções e saias. Cansei-me de ouvir a história: “És tão bonita, devias fazer dieta”.

Com a perda de peso a minha auto estima voltou aos poucos, mas depois já ouvia : “Estás tão magra… para a tua altura fica feio”. Ou seja, nunca ninguém vai estar satisfeito, e terão sempre algo a dizer mesmo sem saber o que isso vai causar no outro. Se bem que aquilo que dizem de nós, diz mais sobre essas pessoas do que propriamente de nós.

Veio a pandemia e dediquei-me seriamente à atividade física e à comida saudável (q.b) nada de exageros. Engravidei da Emília tinha 68 kg e pouco. Prometi a mim mesma que quando engravidasse iria voltar a treinar, porque mais uma vez por estupidez ou falta de vontade tinha deixado de o fazer durante uns meses", escreveu.

Carolina Pinto explicou ainda quais os benefícios de treinar durante a gravidez.

Na caixa de comentários, o companheiro Marco Costa reagiu às declarações: "És mais que uma cara bonita! És uma mulher inspiradora que com as qualidades que tens devias ter autoestima para dar e vender! És um orgulho para mim, e foste tu quem me fez acreditar no amor novamente! Que seja para sempre o amor e admiração que sinto por ti! Tu inspiras me! Amo-te", notou.

