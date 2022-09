Grávida de quase cinco meses meses, Carolina Pinto resolveu gravar um vídeo para o Instagram no qual responde às questões que mais curiosidade suscitam sobre a sua gravidez.

A namorada de Marco Costa percebeu que poderia estar grávida por estar com um feitio "insuportável", algo que inicialmente associou à chegada da menstruação.

Enquanto estava fora a passar um fim de semana com amigas, a influencer percebeu que estava diferente, com mais sono e mais cansada que o habitual.

Na chegada a Lisboa, Carolina teve a certeza que ia ser mãe novamente. "Olhei para o espelho e pensei: Carolina, estás grávida", recorda.

Nesse mesmo dia, a namorada de Marco Costa foi a um centro comercial com uma amiga e acabou por fazer no local um teste de gravidez. E foi precisamente numa casa de banho do UBBO que descobriu que ia ser mãe.

Após o teste positivo, ainda na casa de banho, Carolina ligou a Marco Costa, "a chorar que nem uma perdida", e contou-lhe que iam ser pais do primeiro filho em comum. "Estamos grávidos", disse a companheira do famoso pasteleiro.

Carolina Pinto e Marco Costa aguardam a chegada de uma menina, Maria Emília. A bebé junta-se a Vicente, primeiro filho da influencer, fruto de uma anterior relação.

