Ashley Greene Khoury vive uma nova fase da sua vida. Grávida do primeiro bebé em comum com o atual marido, a atriz da saga 'Crepúsculo', de 35 anos, surpreendeu os seguidores com uma fotografia onde exibe a 'barriguinha'.

Na imagem a preto e branco que destacou na rede social, Ashley surge com um justo vestido escuro que dá destaque a barriga de grávida. Além disso, destacou também que está no "terceiro trimestre".

De recordar que a atriz está atualmente casada com o empresário Paul Khoury, de 33 anos, com quem deu o nó em 2018.

