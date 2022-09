Carla Baía e o marido, Rahim Samcher, anunciaram esta quarta-feira, 14 de setembro, o sexo e nome do primeiro filho em comum para o casal.

"É um menino. À tua espera, Noah", pode ler-se na legenda de um vídeo com amorosas imagens do casal, que aparece segurando uma tocha com fumo azul.

Carla Baía tem atualmente 50 anos, o que torna a gestação ainda mais especial.

O bebé que está a caminho junta-se aos dois filhos mais velhos da ex-mulher de João Vieira Pinto, Tiago e Diana, ambos fruto do casamento com o antigo futebolista.

