As gravações da 2.ª temporada de 'Family Karma' foram interrompidas, como avança o Page Six. Isto porque um membro do elenco testou positivo à Covid-19.

Uma fonte próxima da produção disse que existem "protocolos de segurança rigorosos" em vigor para todos os programas, incluindo os testes ao novo coronavírus. Aliás, foi através desta última medida que descobriram o caso positivo.

"A produção foi interrompida imediatamente por precaução", acrescentou a fonte.

As gravações vão estar interrompidas por cerca de duas semanas, e todos os que fazem parte da produção vão ter que ser novamente testados quando regressarem.

