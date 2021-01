Na senda de entrevistas aos candidatos presidenciais, Manuel Luís Goucha recebeu esta quinta-feira, no programa das tardes da TVI, Marisa Matias, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, e surpreendeu-a com um objeto simbólico.

"Tem a ver com a sua infância e vai perceber a ironia. Está preparada?", questionou Goucha enquanto desembrulhava uma caixa. Dentro do embrulho encontrava-se um coelho de peluche onde Marisa Matias guardava o pijama na infância.

"Não sei porquê mas pareceu-me que tive aqui um coelho há dias", brincou o apresentador, referindo-se à entrevista com André Ventura, que terminou com a entrada em estúdio da coelha de estimação do deputado do Chega.

"Este é o coelho que está no lado certo da vida", atirou a convidada.

Marisa Matias no programa 'Goucha', da TVI© Instagram - gouchatvi

