Este sábado, Manuel Luís Goucha e Fernanda Serrano fizeram as delícias dos seus seguidores das redes sociais ao surgirem juntos, no Alentejo, zona do país com a qual têm uma ligação muito especial.

"O auditório da Universidade Sénior de Monforte estava completamente lotado para receber e ouvir Fernanda Serrano", assim começou por descrever o apresentador da TVI no seu blog, 'Cabaré do Goucha'.

"Ao mostrar interesse em perceber o que ali aprendiam, foi um desfiar de emoções e experiências, que a Universidade enche-lhes os dias com partilhas e saberes, criando novos objectivos e 'proibindo-os' de envelhecer", constata.

Entretanto relata um momento que o tocou particularmente: "O momento mais tocante foi quando uma senhora da terra, Maria Helena de sua graça, se levantou de livro em riste (um dos escritos pela Fernanda) para dizer-lhe sobre o que nele havia lido: 'Foi a estas suas palavras, a esse seu exemplo, que me agarrei quando me vi sem uma mama e antes de cada sessão de quimioterapia. Estou aqui para lhe agradecer e para dizer que é bom viver!'".

"Basta tocar e ajudar uma pessoa que seja para que já tenha valido a pena", conclui Goucha.

