Como já tinha revelado aos seus seguidores nas redes sociais, este fim de semana, Manuel Luís Goucha rumou até ao Alentejo para por lá passar uns dias de descanso. Hoje, o apresentador teve a oportunidade de estar com uma grande amiga, Fernanda Serrano.

Aliás, o marido de Manuel, Rui Oliveira, partilhou dois vídeos nos quais aparece com os filhos da atriz, frutos do anterior casamento com Pedro Miguel Ramos.

Num deles, Manuel assume, inclusive, o engraçado papel de 'emplastro'.

Veja esses momentos na galeria.

