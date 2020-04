Manuel Luís Goucha partilhou nas suas redes sociais a fotografia que esta quinta-feira marcou a sua saída da TVI no regresso a casa. Sempre elegante, o apresentador abandonou os estúdios com o clássico fato cor de rosa com o qual apresentou o programa 'Você na TV', da TVI, e no rosto, aparentemente, usou uma máscara a combinar com o restante look.

Minutos depois da imagem ter sido partilhada no Instagram, não tardou a surgirem os primeiros comentários feitos em tom de crítica.

"Acho que com tanta escassez de máscaras, dar importância a uma máscara a combinar com o resto do vestuário é extremamente fútil", declarou uma seguidora, que acabou por merecer resposta por parte do rosto das manhãs da TVI.

"Também acho!", reagiu Manuel Luís Goucha em tom de ironia.

Leia Também: Dez visuais que provam que Manuel Luís Goucha é fã de cor de rosa