No que toca a visuais, a originalidade de Manuel Luís Goucha é inesgotável.

Todos os dias o apresentador do 'Você na TV' surge no pequeno ecrã com modelitos das mais diversas cores e padrões, provando ser arrojado nas combinações.

Para os telespectadores, será difícil indicar uma cor com que Goucha ainda não tenha brilhado. E o cor de rosa parece ser uma das suas favoritas.

Clique na galeria e recorde dez indumentárias que o anfitrião das manhãs da TVI usou neste tom.

