Manuel Luís Goucha recebeu, esta quarta-feira, no programa 'Você na TV', da TVI, Daniel Sampaio, que lançou recentemente um livro sobre a parentalidade.

E foi em conversa com o convidado que o apresentador acabou por recordar um episódio inédito que viveu com o falecido pai.

"Vou contar uma coisa que nunca contei", começou por dizer. "[...] Os meus pais separaram-se. Eu tenho 65 anos e a minha mãe separou-se há 60, o que foi um estigma porque há 60 anos uma mulher com a coragem de se separar e depois ir viver para uma cidade pequena como Coimbra... A minha mãe foi valente nesse sentido", continuou, partilhando de seguida a referida história.

"Lembro-me tão bem desta cena... A primeira vez que vim passar férias com o meu pai, que me lembre, a Lisboa, meti-me do comboio e o meu pai foi-me buscar a Santa Apolónia, teria uns sete ou oito anos. Lembro-me que cheguei e disse: 'papá' - porque eu tratava a minha mãe por mamã. Nunca mais me esqueci, ele respondeu: 'Papá nada, pai. Homem que é homem não trata o pai por papá", contou.

Para ver o momento em que o apresentador fala sobre a história com o pai, clique aqui.

Leia Também: Manuel Luís Goucha mostra-se a arrumar biblioteca da sua casa em Sintra