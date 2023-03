Embora já se desconfiasse, chegou agora a certeza que faltava. Gonçalo Ramos assumiu oficialmente o namoro com Margarida Amaral Domingues e o Fama ao Minuto dá-lhe a conhecer 'cara-metade' do craque do Benfica.

Margarida é licenciada em Comunicação Social e trabalha atualmente na SportTV como jornalista. Nasceu a 30 de agosto de 2000, tendo atualmente 22 anos. Gonçalo Ramos, vale notar, é cerca de um ano mais novo: nasceu a 20 de junho de 2001.

No Instagram, Margarida soma mais de 25 mil e 900 seguidores, número esse que deverá aumentar depois de ter publicado ontem, dia 19 de março, a primeira fotografia com Gonçalo Ramos. O avançado do Benfica tem nesta mesma rede social mais de 508 mil seguidores.

