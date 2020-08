Gonçalo Quinaz marcou hoje presença no programa 'Você na TV', da TVI, no qual partilhou publicamente a luta que enfrenta em tribunal por causa do filho que teve em comum com Nereida Gallardo, de nome Nairon e que atualmente tem sete anos.

O ex-jogador de futebol revelou que quando o menino nasceu a relação já não estava bem, mas que nunca pensou que chegasse a este ponto.

Este assegura que uma das poucas vezes em que esteve com Nairon foi logo após o seu nascimento e uma semana depois, tendo-lhe sido cortada a ligação com o filho nessa atura.

Gonçalo explica que na época soube que Nereida tinha registado o menino como mãe solteira, ou seja, sem o seu apelido e posição de pai, algo que o surpreendeu.

Na tentativa de fazer uma aproximação, Quinaz chegou a assinar um contrato para ir jogar para Palma de Maiorca, mas quando lá chegou foi vítima de inúmeras ameaças com pessoas a baterem na sua casa a meio da noite.

O plano já estava preparado...

Gonçalo acredita que Nereida já tinha tudo planeado desde o início com o atual companheiro, uma vez que foi viver com ele logo após um mês do fim do relacionamento. Para além disso, foi também este homem que acabou por adotar o menino como sendo seu filho, sem que Quinaz alguma vez tivesse sido consultado.

"Não vejo o meu filho há sete anos", lamenta, referindo que apenas conseguiu vê-lo de longe numa altura em que descobriu o colégio em que este andava.

Tendo isto em conta, o entrevistado acredita que a ex-companheiro agiu por "pura maldade" e "má fé", não percebendo os motivos.

A esperança de um pai nunca morre

Tendo mais filhos, Gonçalo afirma que um dos seus grandes apoios atualmente é Martim, seu filho de 16 anos, que garantiu que quando for maior de idade irá em busca do irmão de maneira a que o consiga conhecer.

"Sei que vou voltar a estar com o meu filho. Tenho essa convicção", terminou, sublinhando que apesar de ter perdido sete anos da sua vida, acredita que mesmo que o caso não se resolva na justiça, Nairon, quando crescer irá querer conhecê-lo.

