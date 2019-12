Gonçalo Diniz comoveu os fãs ao recordar uma imagem registada um mês antes de ser diagnosticado com cancro, há três anos.

Na fotografia, o ator aparece a exibir o corpo musculado no ginásio, algo que não deixou de causar alguma angústia.

"[Esta foto] mexeu comigo pois foi tirada um mês antes de saber que tinha cancro. Como seria possível, tão saudável, tão feliz, tão amado", desabafou na legenda da publicação.

Após vencer a doença, o artista tem estado dedicado em alertar os que o seguem para estarem atentos aos sinais do do corpo, apelando para que façam rastreios com regularidade.

"'Não importa como estás por fora... temos que vigiar SEMPRE o nosso interior'. FAÇA RASTREIOS SEMPRE. Vou voltar a treinar à séria", rematou.

