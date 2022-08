Susana Vieira não foi a única artista brasileira a celebrar mais um ano de vida esta terça-feira, 23 de agosto. Também Gloria Pires esteve de parabéns e assinalou a data no Instagram.

Junto de um vídeo que reuniu algumas imagens suas, a artista disse: "Mais um ano a celebrar a passagem do tempo, as boas companhias e tudo o que o futuro ainda vai nos proporcionar".

Na mesma publicação, agradeceu ainda o carinho que recebeu neste dia especial. "Obrigada a todos pelas felicitações! Vocês fazem parte da minha trajetória", completou.

Aos 59 anos, Gloria Pires é mãe de Cléo, de 39 anos, do casamento anterior com Fábio Jr, de Antonia, de 30, Ana, de 22, e Bento, de 17, estes três últimos da relação com Orlando Morais.

