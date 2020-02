Gisele Bündchen decidiu responder à curiosidade dos fãs através das stories da sua página do Instagram, tendo abordado diversos temas, entre eles o casamento com Tom Brady.

Nos primeiros vídeos, Gisele começou por referir-se à sua relação com o enteado, John, de 12 anos, filho mais velho de Tom Brady. "Não gosto da palavra 'madrasta'", confessou aos fãs. "Uso 'mãe bónus', porque sinto que é uma bênção na minha vida. Sinto-me sortuda por ter um anjo extra na minha vida", acrescentou.

Sobre o casamento com Tom Brady, Gisele explicou que não sabe se "há um segredo" para a relação duradoura.

"O que tento fazer é deixar sempre a comunicação bem clara, constante e cheia de amor. E acho que às vezes conversamos, falamos sobre coisas que aconteceram no ano passado, ou no mês passado, e conseguimos manter isso. Cedemos sempre um pouco, e acho que isso é importante. Todos cometemos erros. Acho que também é importante ter paciência porque nós precisamos de mais compaixão com nós mesmos", partilhou.

"Também ajuda se tu admiras a pessoa que está contigo. [...] Digo sempre aos meus amigos e aos meus filhos: Rodeia-te de pessoas que te inspiram e te façam melhor todos os dias", destacou ainda.

Recorde-se que Gisele e Tom têm dois filhos em comum, Benjamin, de dez anos, e Vivian, de sete.

