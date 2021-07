Recuperada da Covid-19, Gisela Serrano foi na manhã desta terça-feira convidada no programa 'Dois às 10', da TVI, para relatar a sua experiência com o temido vírus.

"Estava a trabalhar e comecei a ficar extremamente cansada. Tinha calor no corpo como se tivesse apanhado um escaldão. Fui fazer o teste", começou por dizer.

O resultado do teste foi negativo, o que levou a antiga comentadora do 'Big Brother' a pensar que estaria apenas cansada do esforço físico que tinha feito no ginásio.

Três dias depois, a uma segunda-feira, Gisela "sentiu-se de rastos" no local de trabalho e decidiu não treinar. "A minha cliente falta e eu deito-me na marquesa, o que não é normal em mim. Perguntaram-me se estava tudo bem e eu respondi que me sentia esquisita", relatou.

Gisela Serrano decidiu então desmarcar os compromissos profissionais e, ao pensar na possibilidade de estar infetada, começou a chorar. "O meu marido foi buscar-me porque já nem conseguia conduzir, estava muito cansada, com falta de ar. Acho que foi dos nervos também", continuou.

A figura pública inicialmente rejeitou a ideia de ir ao hospital, mas acabou por ceder e foi levada de ambulância.

"Pensei que ia morrer"

"[Ao chegar ao hospital] comecei a chorar. Sentia que não estava bem. Tudo aquilo me assustou. Ao vermos tanta coisa... caí em mim. Comecei a pensar no meu sobrinho e pensei que ia morrer. Comecei a ficar com muita falta de ar, ansiedade", relatou, já em lágrimas.

À entrada no hospital, seguiu-se o teste e a medicação para as dores, tendo depois recebido oxigénio.

Em pânico com a situação, Gisela Serrano lembrou a "médica espetacular" que a descansou e a fez ficar tranquila quanto ao seu estado de saúde. A comentadora dos reality shows da TVI deixou ainda um generoso elogio a todos os profissionais de saúde que de tudo fizeram para que se sentisse segura e confiante na recuperação.

Depois de fazer um raio-X e análises, ao sentir as melhoras, Gisela decidiu assinar um termo de responsabilidade e voltou ao conforto do seu lar para terminar a recuperação, tendo sido acompanhada pelo médico de família.

"Os três primeiros dias é horrível, comigo foi. Um ardor no corpo, febre, muito mal estar, cansaço extremo. Ainda me canso um bocadinho, foi essa a minha queixa ao médico. Tive alta ontem", rematou.

