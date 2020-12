Giovanna Ewbank esteve à conversa com Caetano Veloso, entrevista que foi transmitida no canal de YouTube da figura pública, esta quinta-feira.

Através de uma videochamada, o cantor contou que atualmente tem passado muito tempo em casa e esta "quase o tempo todo de pijama". Além disso, falou ainda do direto que vai fazer no próximo sábado, um especial de Natal. "Fico em casa a treinar, é a primeira vez que vou fazer uma live sozinho, a outra fiz com os meus filhos, todo amparado", acrescentou.

Giovanna pediu então ao artista para cantar, no próximo sábado, a música 'Você é Linda', um tema muito especial para si. Isto porque, explica, a mãe, Débora Ewbank, cantava-lhe sempre essa canção.

Mas não ficou por aqui e revelou ainda que o filho mais novo, o primeiro biológico, Zyan, de cinco meses, nasceu ao som do tema 'Todo Homem'. "Passei a minha gravidez inteira a ouvi-la. O meu filho, no parto, nasceu ao som de 'Todo Homem'", disse.

