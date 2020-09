A família de Giovanna Ewbank é uma das mais adoradas no que diz respeito ao mundo das celebridades no Brasil. Há poucas semanas, a atriz foi mãe do pequeno Zyan, o seu primeiro filho biológico em comum com Bruno Gagliasso.

Nas redes sociais, a artista tem presenteado os seus seguidores com ternurentas imagens do menino, como aquela de que lhe vamos falar a seguir.

Nela o bebé surge a dormir profundamente, derretendo assim os fãs de Giovanna.

Importa notar que o casal tem mais dois filhos: Titi e Bless, ambos adotados.

