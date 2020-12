Gerardo Demara morreu aos 42 anos de idade, após ter sofrido "dores insuportáveis" depois de ter tomado uma injeção de vitaminas, informa o jornal britânico Daily Mirror.

O cantor, que se tornou conhecido no programa 'The Voice' mexicano, tinha partilhado uma fotografia sua no Pioneers Memorial Hospital, em Bawley, Califórnia.

O seu falecimento foi confirmado pela mulher e pela irmã nas redes sociais.

A companheira, Claudia Plascencia, disse que Gerardo estava a "delirar e a vomitar" antes de ter sido levado para o hospital. A mesma revela que este se queixava de uma "dor insuportável na perna".

Na altura, o próprio artista publicou um vídeo a explicar aos fãs o que se tinha passado. "Por engano, usei [as injeções] em três dias diferentes", afirmou, referindo que estava com grandes dores.

Note-se que este tipo de injeções são muito comuns entre as celebridades e têm como objetivo aumentar os níveis de energia.

