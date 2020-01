A mulher do craque português deu uma entrevista a uma revista italiana, dias antes da 70.ª edição do festival Sanremo, em Itália, evento do qual foi destacada como uma das apresentadoras.

Apesar de reconhecer que atualmente é uma pessoa muito conhecida, graças ao nome que tem a seu lado - CR7 -, Georgina Rodríguez não deixa de querer deixar a sua marca e dar-se a conhecer. Segundo a própria, não há lugar melhor para mostrar quem é do que no festival Sanremo. Isto porque a companheira de Cristiano Ronaldo foi escolhida para ser uma das pessoas responsáveis para apresentar a 70.ª edição do evento, em Itália. "É um orgulho, um prazer ser uma das protagonistas", confessa à revista Grazia. "Apesar dos meus filhos serem o mais importante para mim, também sou mulher e quero trabalhar, ser independente", destacou, admitindo que "gosta de trabalhar no campo artístico". Durante a entrevista, Georgina recordou o primeiro encontro com o craque português, que aconteceu ao acaso, numa boutique em Madrid. "Eu estava a tremer à frente dele, mas senti logo uma faísca", lembra, tecendo ainda rasgados elogios ao trabalho de CR7 nos relvados. "O Cristiano é o único que consegue emocionar-me durante um jogo. Tenho a sorte de ser a companheira do melhor jogador de futebol de todos os tempos. Quando ele está em campo põe à prova uma série de emoções. Não há rivais para ele", afirma. Em relação à esfera mais privada, mais precisamente os filhos, Georgina partilhou: "Sou uma privilegiada, mas viemos de famílias humildes. Trabalhamos duro para conseguir o que temos e esse é o ensinamento que queremos transmitir aos nossos filhos". "Queremos que eles sejam uns lutadores como nós. Sacrifício, disciplina, responsabilidade, sonhos, perseverança e gratidão são os valores que queremos transmitir-lhes todos os dias", rematou.