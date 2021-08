Georgina Rodríguez, que esteve no último fim de semana em Marbella para receber um prémio solidário da Fundação Starlite, mostrou-se radiante por estar de volta a casa.

No regresso ao seu cantinho, onde vive com Cristiano Ronaldo e os quatro filhos, a modelo partilhou com os seus seguidores um vídeo onde revela um curioso pormenor da decoração da casa do casal. Trata-se de um objeto de decoração com os nomes de Georgina e Cristiano iluminados, uma peça muito romântica.

Mais tarde, a amorada de CR7 voltou a surpreender os seguidores ao mostrar o escritório onde tem estado a trabalhar para o seu novo reality show - produzido pela Netflix.

Veja o vídeo.

