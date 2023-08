"Multifacetada, sortuda e grata a Deus", é com estas palavras que Georgina Rodríguez começa por legendar a publicação que fez na sua página de Instagram, onde partilha várias imagens.

Na legenda da publicação, descreveu todas as diferentes fotos e o vídeo que destacou na partilha, que começou com uma imagem da sessão fotográfica que fez para a Guess. De seguida mostra-se a fazer compras na Gucci, "onde começou" a sua história de amor e a vida em conjunto com Cristiano Ronaldo.

De recordar que foi quando trabalhava na Gucci que Georgina conheceu Cristiano Ronaldo, em Espanha.



© Instagram_georginagio

Mas não ficou por aqui e destacou uma fotografia sua com Mateo a apoiar CR7 no estádio, num jogo do Al-Nassr. Mostrou também o pequeno Mateo vestido de homem-aranha a brincar com a irmã Bella, e ainda um vídeo dos meninos pela casa. "O meu dia a dia", acrescentou. Veja o vídeo na galeria.



© Instagram_georginagio

Juntou ainda uma selfie que captou após um treino, uma carinhosa fotografia da pequena Bella, a decoração do quarto de Mateo, feita pelo menino, e o "presente especial" (um desenho) que recebeu de Eva enquanto estava no ginásio.



© Instagram_georginagio

Por fim, mostrou a taça que recebeu de surpresa onde se pode ler "melhor mãe".



© Instagram_georginagio

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo têm em comum as filhas Alana, de cinco anos, e Bella, de um. O craque é também pai de Cristianinho, de 13 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de seis, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

