A companheira de Cristiano Ronaldo usou um vestido justo e partilhou fotos do look no Instagram.

Georgina Rodríguez usou a sua conta no Instagram para partilhar duas fotografias e um pequeno vídeo nos quais exibe um visual elegante. A companheira de Cristiano Ronaldo optou por um vestido azul petróleo justo, com estampado, de mangas compridas, gola alta e corte assimétrico, com uma abertura ao centro. Este foi o visual escolhido por Georgina para visitar a nova loja da Fenty Beauty - marca de cosméticos de Rihanna - em Riade. "Mamã trabalhadora", escreveu, na legenda das fotografias.