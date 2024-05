Georgina Rodríguez não podia estar mais orgulhosa de Cristiano Ronaldo. Este sábado, 4 de maio, o jogador destacou-se no jogo do Al Nassr frente ao Al Wehda, que terminou com um resultado de 6-0, sendo que três dos golos foram marcados pelo craque português.

Na sua página de Instagram, Gio - como carinhosamente é tratada - partilhou um vídeo de um dos golos referindo na gravação: "Hattrick de CR7".

Georgina volta uma vez mais a mostrar que continua a dar o seu apoio incondicional ao companheiro, estando presente nas 'alegrias e tristezas' da sua vida.

Veja o vídeo na galeria.