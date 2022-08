Ainda que muito se continue a especular sobre o futuro profissional de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez partilhou uma fotografia onde parece sentir-se bem em Manchester.

Na imagem é possível ver a companheira do craque sentada na relva do jardim da casa da família, uma story publicada no Instagram onde quis ainda realçar que estavam, nesse momento, 17 graus.

Gio acrescentou ainda à legenda da publicação um coração verde.

© Instagram/Georgina Rodríguez

Leia Também: Georgina mostra foto das filhas de mãos dadas. "Amor de irmãs"