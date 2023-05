Georgina Rodríguez partilhou 'com o mundo' novos momentos vividos na companhia de Alana Martina e dos gémeos Eva e Mateo, de cinco anos.

Na sua página de Instagram, esta segunda-feira, a companheira de Cristiano Ronaldo publicou algumas fotografias e, entre elas, podemos ver as crianças mas com destaque para o visual de Mateo, que aparece com um brinco.

"Ama o que fazes", escreveu na legenda das imagens que pode ver na galeria.

De recordar que Alana é fruto da relação de Georgina com Cristiano Ronaldo, assim como a bebé Bella. O jogador de futebol é ainda pai de Eva e Mateo e de Cristianinho, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

