Depois de publicar um vídeo onde aparece a andar de bicicleta com os filhos, Georgina Rodríguez partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma nova fotografia relacionada com as crianças.

Desta vez, a companheira de Cristiano Ronaldo mostrou uma brincadeira dos pequenos da casa, que colocaram vários bonecos e outros brinquedos em cima de uma espécie de cama de jardim.

De recordar que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo são pais da bebé Bella, de um ano, e da pequena Alana Martina, de cinco. O craque português é ainda pai dos gémeos Eva e Mateo, de seis anos, e Cristianinho, de 13, que nasceram através de uma barriga de aluguer.



© Instagram

