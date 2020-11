Ao que parece, o fim de semana de Georgina Rodríguez será passado no luxuoso iate de CR7. É lá que está, pelo menos por agora, a namorada do craque português.

E foi precisamente a abordo do barco da família que Georgina posou para os seus seguidores do Instagram com uma lingerie ousada e sensual.

"O céu acima de mim e o caminho sob meus pés", pode ler-se na legenda da publicação, que mereceu por parte dos seguidores uma onda de elogios à excelente forma física da namorada de Cristiano Ronaldo.

Eis abaixo a imagem:

