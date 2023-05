Georgina Rodríguez brindou os fãs do Instagram com fotografias únicas do fim de semana, passado em casa, em Riade, na companhia da família.

A namorada de Cristiano Ronaldo mostrou toda a sua sensualidade ao posar em biquíni na piscina da mansão onde vive com o jogador e os filhos.

"Cada céu tem sua tonalidade", pode ler-se na legenda das imagens, agora disponíveis na galeria.

Recorde-se que este fim de semana CR7 e Georgina receberam na Arábia Saudita, onde vivem atualmente, a visita de Katia Aveiro (irmã de Ronaldo).

