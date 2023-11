Genoveva Casanova: o nome que até então era desconhecido pela maioria das pessoas passou a ser um dos mais comentados após o escândalo que rebentou na Casa Real da Dinamarca, relacionado com o príncipe Frederico.

Em causa estará um alegado caso entre a socialite mexicana e o príncipe herdeiro, depois de terem vindo a público imagens dos dois durante um passeio por Madrid.

Desde então, Genoveva tem se mantido reservada, sendo que não se sabe onde se encontra neste momento.

Contudo, esta segunda-feira, 20 de novembro, a socialite reapareceu no Instagram para fazer uma homenagem à antiga sogra, a duquesa de Alba, mãe de Cayetano Martínez de Irujo, seu ex-marido, a propósito do nono aniversário da sua morte.

"Sinto tantas, tantas saudades suas... do seu amor, do seu sentido de humor, do seu jeito maternal de se preocupar e de cuidar de nós... como eu queria que não tivesse ido embora. Embora às vezes eu ainda a sinta perto de mim", escreveu na legenda de uma imagem na qual posam as duas.

Recorde-se que a duquesa de Alba morreu a 20 de novembro de 2014.

