Em Portugal não é um nome sonante, mas é bastante conhecida na vizinha Espanha: Genoveva Casanova nasceu a 8 de novembro de 1976 na Cidade do México e viu na véspera de comemorar 47 anos o seu nome saltar para os holofotes. E não pelas melhores razões.

A socialite, que foi participante do 'MasterChef Celebridades' em Espanha, viu o seu nome ligado ao do príncipe Frederico da Dinamarca, quando a revista espanhola Lecturas publicou umas fotografias nas quais se via a passear com o herdeiro dinamarquês em Madrid no mês passado, uma suposta relação que Genoveva já veio desmentir, através de um comunicado emitido pelos seus advogados.

Mas quem é Genoveva Casanova?

Foi no ano 2000 que aterrou em Espanha para não mais deixar o país. Depois de ter estudado Filosofia na Universidade Panamericana e na Universidade Iberoamericana, onde também se diplomou em Religiões Comparadas, Egiptologia, Filosofia Humanista, Guião Cinematográfico e Literatura, conseguiu uma bolsa de estudos que a levou até à Universidade de Sevilha, onde conheceu Cayetano Martínez de Irujo, duque de Arjona e XIV Conde de Salvaterra, com o qual se viria a casar.

O romance entre os dois ocupou as capas das revistas espanholas, mais ainda em 2001, quando nasceram os filhos gémeos do agora ex-casal, Luis e Amina. Três anos depois, a mexicana e o filho da duquesa de Alba subiram ao altar, numa cerimónia realizada no Palácio de Dueñas, em Sevilha.

O enlace durou apenas dois anos e o divórcio passou por momentos complicados, ainda que os dois tentassem manter a melhor relação possível em prol dos filhos, uma relação que se mantém até hoje e que se reforçou este verão, quando Cayetano não hesitou em apoiar a ex-companheira quando esta passou por complicações de saúde, após sofrer uma embolia pulmonar, devido à qual esteve internada durante oito dias.

Há já vários anos que se mudou de Sevilha para Madrid, onde vive atualmente, e depois do divórcio namorou com Gonzalo Vargas Llosa, segundo filho do escritor Mario Vargas Llosa, e com José María Michavila, ex-deputado do Partido Popular, duas relações já terminadas.

No que respeita a trabalho, destaca-se a sua função como diretora de Relações Institucionais da Fundação Casa de Alba, cargo que ocupa desde 2011 e que demonstra a boa relação que mantém com o pai dos filhos.

Em 2020 estreou-se em televisão na versão espanhola do programa 'A Máscara', onde conseguiu chegar à final e alcançar o segundo lugar. Já este ano participou no 'MasterChef Celebridades'.

Percorra a galeria e veja algumas fotografias da socialite.

Leia Também: Frederico da Dinamarca e o suposto caso com Genoveva Casanova