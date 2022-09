A princesa Charlotte, de sete anos, está atenta ao protocolo real e faz questão de avisar o irmão, o príncipe George, de nove anos, dos deveres que tem de cumprir.

Enquanto os filhos mais velhos do príncipe William e Kate Middleton esperavam o caixão com o corpo da rainha Isabel II no Arco de Wellington - durante as cerimónias fúnebres -, a princesa explicou ao irmão que tinha de fazer uma vénia quando esse momento chegasse.

Num pequeno vídeo deste que está já a correr as redes sociais, pode ver-se Charlotte dizer ao irmão: "Precisas de fazer uma vénia".