French Montana ficou surpreendido quando percebeu que já tinha conhecido o 'Impostor do Tinder'. O rapper, de 37 anos, mostrou uma fotografia na qual posa com Simon Leviev, o protagonista do novo documentário da Netflix.

"Nem posso acreditar que conheci o impostor", começa por escrever o artista.

Posteriormente goza com Simon, replicando a história que este usava com as vítimas: "Acabamos de sair do hospital. O French Montana está bem, estamos bem, mas os nossos inimigos estão atrás de nós. Por favor, enviem 50 mil dólares rapidamente. Por favor".



© Instagram - French Montana

