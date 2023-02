Francisco Froes viveu largos anos nos Estados Unidos, aliás, parte da sua infância foi no país, isto antes da separação dos pais - que aconteceu quando tinha 11 anos.

O ator abriu o coração a Daniel Oliveira para falar sobre várias fases da sua vida, tendo recordado, emocionado, o momento em que os pais seguiram caminhos diferentes. "É um bocadinho difícil lembrar-me desses momentos porque é uma coisa que já não existe", confessou.

"Foi duro, mas os pais separam-se por alguma razão. Claro que houve momentos ótimos, mas também nos lembramos dos momentos mais duros. E eu estou a perceber agora que, provavelmente, não penso muito sobre o assunto, enterro-o para não pensar muito sobre isso", admitiu, em lágrimas. No entanto, destaca: "É a vida e está tudo bem, eu adoro os meus pais".

Completamente 'babado' pelos filhos e pela companheira, Francisco Froes contou que conheceu a mulher da sua vida através de Inês Aires Pereira. "Foi amor à primeira vista, ela era linda, mesmo", disse. O ator mostrou-se completamente 'derretido' ao falar do dia em que ficou noivo e afirmou que o "casamento foi muito especial". De recordar que Francisco e Rita Castelo Branco são pais de Francisco e Sebastião.

Mas não foi o lado pessoal que se destacou durante a conversa com Daniel Oliveira no 'Alta Definição', da SIC. O ator também falou sobre a carreira, pela qual tem lutado e que o levou a tentar a sua sorte nos Estados Unidos, onde acabou por trabalhar durante largos anos num restaurante. Ser ator, diz, é uma "profissão com muito pouco espaço para toda a gente que a quer fazer".

A dificuldade em conseguir um papel nos EUA, por mais pequeno que seja, e o regresso a Portugal foram assuntos abordados durante a entrevista, com Francisco Froes a explicar que decidiu voltar para o seu país porque não estava a conseguir gerir as oportunidades que chegavam.

"Logisticamente e financeiramente não dava para vir a Portugal e estava a perder oportunidades", explicou, referindo que a mulher estava "lá sozinha com uma babysitter a receber 20 dólares à hora".

Mas, apesar de estar agora em Portugal, não deixa de manter-se com um olho lá fora, e tendo "dupla nacionalidade" pode ir aos EUA sempre que quiser.

