Apesar de estar visivelmente mais frágil devido à recuperação do cancro, Marco Paulo não deixou de marcar presença na estreia do espetáculo em sua homenagem. Um momento único que destacamos hoje da rubrica 'Tema da Semana', do Fama ao Minuto.

'Para Sempre, Marco' é um projeto de Tiago Pais Dias onde Jessica Cipriano e Andrea Verdugo dão voz a algumas canções do artista português.

Na primeira fila ao lado de vários amigos (e caras muito conhecidas), Marco Paulo assistiu ao concerto na quarta-feira, dia 1 de maio, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, e acabou por subir ao palco no final do espetáculo.

Muito emocionado e envolvido no carinho da plateia, o artista conseguiu cantar partes da música 'Maravilhoso Coração', apesar de inicialmente ter dito que não iria conseguir fazê-lo.

Este momento único foi destacado no Instagram por vários famosos, incluindo Cláudio Ramos, que também falou do concerto no 'Dois às 10'. No programa da TVI, o apresentador comentou o facto de Marco Paulo estar "frágil", mas não deixou de realçar também a sua força de vontade.

Cláudia Vieira foi uma das caras conhecidas presentes e não foi sozinha. A atriz e cantora levou a avó, que posou ao lado de rostos da SIC.

