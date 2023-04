À semelhança do que aconteceu por todo o país, Rita Pereira reuniu-se com a família este domingo, 9 de abril, para comemorar a Páscoa. Na sua página de Instagram, a artista revelou momentos da celebração, feita no campo, que incluiu momentos de descanso, convívio e claro, comida.

"A Páscoa dos Pereira. Como foi a vossa?", questionou a cara da TVI na publicação.

Na galeria poderá ver as imagens que retratam momentos do dia de Rita Pereira, nos quais aparece o filho, o pequeno Lonô, e ainda a irmã, Joana Pereira.