No passado dia 23 de abril, o príncipe Louis, filho mais novo de William e Kate Middleton, completou dois anos de vida, data que foi assinalada na conta oficial de Instagram dos duques de Cambridge.

Para tal foram escolhidos dois retratos do menino, acompanhados da seguinte descrição: "Instagram versus realidade".

Na segunda imagem, em particular, é possível ver Louis com a cara pintada, após uma atividade com tintas.

Como seria de esperar, a fotografia foi largamente elogiada pelos admiradores da família real britânica, motivo pelo qual o Fama ao Minuto decidiu escolhê-la para a rubrica 'Foto da Semana'.

Poderá revê-la na galeria que se segue, tal como mais imagens recentes que já tinham sido partilhada pelos orgulhosos pais.

