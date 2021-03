A Covid-19 levou mais um rosto conhecido do panorama artístico português. Maria José Valério morreu esta quarta-feira, aos 87 anos, e o país uniu-se num sentimento de profunda tristeza.

A cançonetista, voz da célebre 'Marcha do Sporting', será recordada como uma das figuras mais doces e ternas do mundo do espetáculo. Deixou amigos e admiradores em todos os clubes, em todas as estações televisivas e nas mais diversas áreas, dentro e fora do meio artístico.

A notícia da sua morte despertou uma enorme onda de carinho com a partilha de homenagens nas redes sociais, onde a imagem da artista se multiplicou. Também aqui, na rubrica Foto da Semana, a recordamos como sempre a conhecemos.

