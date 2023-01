O ano de Jeremy Renner não começou da melhor maneira. Um dos temas que marcaram a semana foi o internamento do ator norte-americano, que sofreu um acidente com um limpa-neves logo no início de 2023.

Após as muitas notícias que foram publicadas, Jeremy falou pela primeira vez nas redes sociais na terça-feira, tendo partilhado uma fotografia captada no hospital.

À imagem juntou uma mensagem de agradecimento por todo o apoio e carinho que tem recebido.

A publicação impressionou tudo e todos, sobretudo pelo estado do artista que continua internado nos cuidados intensivos. E tendo sido uma partilha marcante, destacamos a mesma na rubrica Foto da Semana do Fama ao Minuto. Veja ou recorde abaixo:

Jeremy Renner© Instagram - Jeremy Renner

Leia Também: Ator Jeremy Renner quebra silêncio após sofrer grave acidente

Entretanto, Jeremy Renner voltou a falar aos fãs e mostrou um vídeo gravado no hospital. No mesmo, o ator aparece a ser 'mimado' pela mãe e a irmã.

Leia Também: Jeremy Renner volta a surpreender e grava vídeo nos cuidados intensivos

Ao longo da semana soube-se que o 'monstro' que atropelou Jeremy, um PistenBully, tem 2,90 metros de altura, 6 metros de comprimento e pesa cerca de 6,5 toneladas.

Leia Também: Jeremy Renner foi atropelado por um limpa-neves com "6500 quilos"

O ator foi levado de helicóptero para o hospital e foi depois operado. "Sofreu um trauma torácico contuso e lesões ortopédicas", contaram os seus representantes.

Leia Também: Jeremy Renner foi operado, mas continua em estado crítico após acidente

Mas os detalhes não ficaram por aqui e foi também divulgado pela imprensa internacional a gravação da chamada de emergência, que foi feita após o acidente.

Ao longo destes dias, Jeremy Renner recebeu o apoio dos familiares, fãs, colegas e amigos.

Leia Também: Mark Ruffalo pede orações pelo "irmão" Jeremy Renner