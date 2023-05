Após 12 anos longe do palco, os D'ZRT voltaram oficialmente no último sábado, dia 29 de abril. A banda subiu ao palco da Altice Arena para o primeiro espetáculo da Encore Tour.

As emoções estiveram ao rubro e este foi o tema mais forte dos últimos dias, levando-nos a destacar uma das imagens mais emotivas do espetáculo na rubrica Foto da Semana.

Edmundo Vieira, Cifrão e Paulo Vintém quiseram voltar a ser quatro em palco e fizeram diversas homenagens a Angélico Vieira. A mais forte e emotiva levou os fãs a viajarem no tempo, surgindo em palco um holograma do músico, que morreu em 2011, com os restantes elementos a cantarem com ele. Os três ao vivo e a acompanharem a gravações de um concerto antigo com a voz de Angélico.

A mãe do cantor, Filomena, esteve presente no concerto, acabando por sentir-se mal neste momento impactante. Em palco, Edmundo Vieira tranquilizou os fãs assegurando que a mãe de Angélico já tinha sido assistida e estava bem.

No final do tema, Edmundo Vieira, Cifrão e Paulo Vintém abraçaram-se junto ao holograma de Angélico fazendo parecer que, uma vez mais, davam um abraço de grupo. Uma imagem forte, que elegemos como a Foto da Semana.



© Global Imagens

Além da emoções, houve ainda espaço para uma revelação contada em palco. Cifrão anunciou o sexo do primeiro filho, fruto da relação de longa data com Noua Wong. Está uma menina a caminho.

Em Lisboa seguiram-se ainda dois outros espetáculos, no domingo e segunda-feira. O segundo teve a presença de diversos atores que também fizeram parte de 'Morangos Com Açúcar', entre eles Rita Pereira, Pedro Teixeira, Ana Guiomar ou Tiago Castro.

Leia Também: Emoção! Rita Pereira sobe ao palco em concerto dos D'ZRT

Já no terceiro, foi a vez de Cláudia Vieira subir ao palco para lembrar os velhos tempos da série juvenil que a tornou conhecida.