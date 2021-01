Esta foi uma semana negra para Jorge Gabriel. O pai do apresentador da RTP morreu aos 96 anos de idade, vítima de Covid-19, conforme o próprio o informou nas redes sociais.

"Há vários dias que este nó me apertava a garganta, me desfazia a esperança. O meu pai, o Senhor Albano Fialho partiu. A Covid desgastou o que os 96 anos ainda lhe permitiam", escreveu na legenda de uma fotografia do progenitor, que foi também acompanhada de um retrato do mesmo.

No dia seguinte, quando ninguém estava à espera, o comunicador surge em direto para mais um dia de trabalho na 'Praça da Alegria'.

Agradecendo o carinho que recebeu quer nas redes sociais, quer pessoalmente, Jorge Gabriel notou que aquilo era precisamente o que o pai quereria que ele fizesse.

Tendo isto em conta, e em jeito de homenagem ao senhor Albano Fialho, destacamo-lo na rubrica 'Imagem da Semana'.

