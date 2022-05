Já lá diz o ditado: 'quem sai aos seus não degenera'... Esta semana, Cristiano Ronaldo deu que falar com uma publicação que fez na sua conta de Instagram.

Trata-se de uma fotografia na qual posa com o filho mais velho, Cristianinho, de 11 anos.

Apesar da tenra idade, o filho do jogador surpreendeu tudo e todos com o seu físico incrível, com destaque para os abdominais.

Note-se que Cristianinho quer seguir os passos do pai no mundo do futebol. Atualmente, faz parte do Manchester United, tal como CR7.



© Instagram