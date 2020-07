Depois de ter estado nos últimos anos a viver no Brasil, Paulo Rocha regressa agora a Portugal para trabalhar com a SIC. O ator vai ser "um dos protagonistas de uma grande produção", como indica a estação.

Uma notícia que deu muito que falar, isto porque os telespectadores estavam à espera de uma contratação para a equipa de apresentadores.

A SIC anunciou que iria revelar na manhã da passada segunda-feira, 27 de julho, durante o programa 'Casa Feliz' - formato que chega depois do fim d'O Programa da Cristina' -, uma contratação de peso.

Uma vez que a novidade chegava logo após a saída de Cristina Ferreira, foram muitos os que começaram logo a especular que a nova contratação seria uma nova apresentadora. Aliás, muitos internautas começaram a especular quem é que iria juntar-se à estação e, entre as sugestões, estava Fátima Lopes e Tânia Ribas de Oliveira.

No entanto, nenhum dos nomes apontados foi o correto, tendo surpreendido tudo e todos quando anunciaram Paulo Rocha.

Uma vez que ainda não está em Portugal, o ator esteve em direto no programa das manhãs da estação através de uma videochamada, tendo-se mostrado muito feliz com este novo desafio profissional.

Na altura, a SIC publicou ainda um vídeo do artista na página oficial do Instagram e as críticas à estação não tardaram a chegar. "Onde está a bomba?", "Tanto filme para isto? Que ridículos" ou "Deviam ter vergonha em enganar os espectadores desta forma", são algumas das muitas reações que se pode ler na caixa de comentários.

Ainda assim, nem todas as mensagens foram críticas, também houve quem desse os parabéns à estação pela contratação e recebesse Paulo Rocha de 'braços abertos'.

Com toda a agitação, não podíamos deixar de destacar este tema na rubrica Foto da Semana, onde partilhamos de novo o referido vídeo do ator. Veja abaixo:

