Rita Patrocínio revelou esta terça-feira, 9 de agosto, a tradicional "foto da praxe" das férias de verão da família.

A imagem mostra as irmãs de Carolina Patrocínio na piscina, de biquíni e ao lado da mãe - Teresa Vieira de Almeida.

No grupo das irmãs, que se encontram de férias no Algarve, vemos Carolina, Mariana, Rita, Inês Patrocínio - que está grávida do terceiro filho -, e Victoria Jacobi. A faltar ficou apenas Mónica Jacobi.